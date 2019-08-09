鬼月應景！ 蜥蜴也會「拿香跟拜」？

2019-08-09 09:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕金架有影！近期適逢農曆七月，民眾都會普度拜拜，近日則有民眾在魚池鄉山區，在一棵龍眼樹上赫見蜥蜴「拿香跟拜」，民眾說，過去這類蜥蜴都是停棲在較粗的樹幹上，此次竟看見蜥蜴巴在細小枝條休息，動作姿態像極了拿香拜拜，恰巧配合鬼月習俗，真是應景又有趣！

對此，特生中心表示，這隻是「黃口攀蜥」，中部較少見，多數在北部，中部僅有魚池鄉、日月潭可發現，研判這隻蜥蜴是在休息，一般都是停棲在樹幹上，只是民眾發現時剛好攀在小枝條，至於型態神似拿香拜拜，應該只是巧合。

這種蜥蜴一般是白天覓食，晚上睡覺，恐是最近颱風逼近，影響其他動物作息，蜥蜴找不到食物，才會太陽還沒下山，在樹上休息被民眾發現。

另外，這類蜥蜴都有變色能力，藉由保護色以免被天敵攻擊，只是無法像變色龍能在1分鐘就變顏色，必須花費5至6分鐘，且變換的顏色侷限在綠、褐，以及灰黑色，像這隻就變成褐色，以便融入龍眼樹的環境。

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