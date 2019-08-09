停班課卻風雨趨緩 林姿妙：尊重專業、感謝上天

2019-08-09 09:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］利奇馬颱風來襲，由於根據中央氣象局預報，宜蘭今天達停班課標準，縣政府因此昨晚宣布今日整天停班課，但上午開始，宜蘭風雨趨緩，也沒有災情；宜蘭縣長林姿妙指出，為保障人民財產安全，並尊重專業，才宣布停班課，沒風雨要感謝上天幫忙，讓颱風有驚無險。

林姿妙強調，天災地變沒辦法預測，根據中央氣象局的預報，宜蘭縣確實達到停班課標準，不能拿人民的生命財產安全來賭注，否則很危險，基於保障縣民安全，才會宣布停班課，這是縣政府應當為縣民做的。

林姿妙說，沒有風雨，真的要感謝上天幫忙，3颱共舞，讓大家都很緊張，還好有驚無險，非常感謝上天；被問到對中央氣象局預報的看法，林姿妙說，她就是尊重專業，她絕對相信中央氣象局的預報，沒有準不準的問題。

林姿妙說，她上午已到宜蘭市、羅東鎮走走，沒有任何災情，真的是上天幫忙，等等她也會到天公廟拜拜，感謝天公保庇，讓宜蘭縣無災，平安順興，真的非常感謝。

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