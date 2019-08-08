竹市20:00宣布明是否上班上課 颱風期間開放紅黃線停車

2019-08-08 19:20

［記者洪美秀／新竹報導］利奇馬颱風來襲，新竹市政府將在晚間8點宣布明天是否上班上課，市長林智堅今天召開利奇馬颱風災害應變中心一級會議，要求各局處與市府團隊謹記六大整備工作，加強與二河局、農田水利會緊密聯繫防範積淹水，若是強降雨，警方應管制淹水地下道，避免民眾誤闖，同時啟動民政、消防系統，注意災情回報，降低颱風災損。

消防局表示，據中央氣象局資料，第9號颱風利奇馬已增強為強烈颱風，9日中午到傍晚暴風圈將短暫掠過竹市；新竹市下午2點30分發布陸上警報，受到颱風外圍雲系影響，已有短時強降雨發生，最大時雨量10-20mm，民眾應留意瞬時強降雨及低窪易淹水區域。

此外，從今夜起，外圍環流風雨逐漸加大，降雨從9日凌晨2點到晚上8點影響最大，陣風則將持續影響到10日全天，預估利奇馬颱風日累積雨量80到150毫米、最大平均陣風達9到10級。

市府交通處也說，颱風期間為讓市民方便車輛移置，從中央氣象局新竹市陸上警報發布起到陸上警報解除發布止，市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」都開放車輛停放（消防救災巷道除外），低窪地區及車輛置放於地下停車空間車主，可多加利用，避免車輛受損。

市長林智堅也指示六項防颱整備工作，颱風來襲時最擔心強降雨造成積淹水，他責成工務處與二河局、農田水利會間保持緊密聯繫，強化水閘門的排水設施，避免淹水造成災情。

也指示市府各級機關及相關事業單位應加強防災準備，避免工地鷹架、路樹、廣告招牌掉落傷人。另，191台電專線及1999市民熱線增派人力，尤其台電應積極配合應變中心指揮官，落實通報程序、維護停電公告系統、儘速安排人員修復電力。

此外，要求消防局應啟動即時監控系統，監看易淹水地下道的情形，並隨時啟動抽水站和移動式抽水機，避免民眾誤闖淹水區。

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