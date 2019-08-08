颱風+地震全台59校受災 損失逾212萬元

2019-08-08 18:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕今台灣遭遇利奇馬颱風侵襲，加上凌晨宜蘭外海強震，導致多處校園損害，教育部統計至今下午3點，已有59校2館所回報災損，初估災損金額已累計212萬多元。

教育部表示，依照建置的校安中心系統，截至今下午3點，全國已有59間學校、2個館所通報災損，其中新北市跟台北市都各有20校，宜蘭縣則有8校受災，初估災損金額累計已逾212萬元。

在災損學校方面，宜蘭縣羅東高工通報災損81萬元，是目前最多的學校，其次是新北市彭福國小災損50萬元，再來是屏東縣民和國小也報20萬元災損。

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