屏科大攜手丹麥 培育台灣「養豬」人才

2019-08-08 19:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學今年攜手丹麥，與丹麥最大、歷史最悠久的農業學院「達爾姆農業學院（Dalum Academy of Agricultural Business）」合作，開辦「養豬基礎人才培育」與「養豬經營管理人才培育」課程，希望透過雙方合作刺激新的養殖思維。

屏科大校長戴昌賢說，台灣有2300萬人口、560萬條豬，丹麥有530萬人口、3000萬條豬，兩邊國土面積差不多，在養豬產業上則有著極大差異，期待透過課程吸收丹麥的專業養豬技術，在育種、飼料、養殖環境、廢棄物處理再利用等方面，提升台灣養豬產業的能量。

丹麥達爾姆農業學院Maria F. Graff計畫主持人、Carsten Friis Poulsen豬隻飼養專家，兩人將在暑假進駐屏科大；Maria F. Graff表示，屏科大有14位同學到丹麥做跨領域、跨文化的學習，同時將知識轉換成實作經驗，同學實際進入丹麥的各個豬場學習時，獲得豬場業者、主人的讚賞，這次他們來到台灣，期待透過交流帶動整體養豬產業的發展。

Carsten Friis Poulsen也表示，這次合作的目標除了交換老師及同學的專業，更鼓勵學員不只複製丹麥的技術和養豬管理系統，更重要的是找出適時適地的模式與策略，順應時代追求永續發展的思維，提升台灣的養豬產業，也為地球及社會努力。

屏科大指出，目前台灣畜牧產業年產值約有1600億，佔總農業產值1/3，其中肉豬年產值就有700億，說明養豬效能的提升對台灣整體農業發展有極大助益，但台灣氣候高溫多濕，且集約式飼養防疫困難，長期面臨繁殖效率、育成率、生長效率等經濟性狀的低落。

校方指出，為解決養豬產業困境，在政府協助下，除了派送教師與學生赴丹麥取經，今年暑假也開設培訓課程，受訓對象分別為國內畜產相關高中職學生72位、屏科大博、碩士與大學生、國內他校相關大學生及產業界學員89位。

這次計畫屏科大也規劃挹注校務基金，結合丹麥豬舍設計技術，規劃建置一套符合歐規及熱帶亞熱帶地區適用的智慧化福利豬舍，希望以屏科大為實習基地，建構更完善的養豬科技。

屏科大團隊參丹麥訪疾病診斷中心。（屏東科技大學提供）

丹麥達爾姆農業學院Carsten Friis Poulsen教授進駐屏科大授課。（屏東科技大學提供）

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