11歲小農夫棄國立大學回鄉種田 23歲奪關山米王

2019-08-08 15:13

［記者黃明堂／台東報導］12年前，本報頭版報導台東縣關山鎮11歲的彭蘇志浩會開農機，還立志當農夫。3年前，他從國立大學休學，回鄉種田，在23歲之齡，今天奪下今年關山米王頭銜，將角逐全國米王。

彭蘇志浩在高職時曾拿到全國農機競賽金手獎，保送國立中興大學生物產業機電工程學系，但讀書對他來說太痛苦，毅然休學回鄉，下田耕作、娶妻成家，當個快樂的農夫。

關山鎮農會今天舉辦稻米品質決賽，彭蘇志浩以從小累積的種稻經驗，首次報名參賽，就成了歷屆最年輕的米王。

本報在2006年8月19日頭版報導，11歲的彭蘇志浩（當時原名彭思浩）從9歲起就打定主意要在農村闖天下，家中有7甲稻田，課餘就跟著父親下田，小小年紀就會駕駛插秧機、中型搬運車，熟練操作烘米機、碾米機、包裝機。

後來就讀台東專科學校高職部農業機械科，因從小操作農業機械，加上在校認真學習，在全國高中職技藝競賽勇奪金手獎第2名，從小成績在後段班，卻因腳踏實地在田間學習而上國立大學。

他說，有很多原因，最主要是自己「憨慢讀冊」，所以在大學二年級時毅然休學，回家跟著爸爸一起耕田，目前共種植14甲地，小時候就愛種稻，經驗都是爸爸教的，做起來也得心應手，當農夫就很好，目前不考慮重返大學。

對於今天在關山米競賽獲得冠軍，彭蘇志浩說，「是撿到的啦，只是像一般農民那樣做而已」！

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