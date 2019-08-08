免洗餐具擴大限用 百貨、量販店內用皆不得提供

2019-08-08 13:10

〔記者劉力仁／台北報導〕擴大限用免洗餐具，環保署今天公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，於內用餐飲時不得提供各類材質免洗餐具，違反者依廢棄物清理法第51條，處1200至6000元罰款，環保署授權各地方政府自行訂定實施時間，交由環保署核准後實施。

目前學校、公部門、超市、連鎖便利超商、連鎖速食店、有店面餐飲業等場所不得提供塑膠類免洗餐具，其中公部門及學校更嚴格規定內用餐飲不得提供各類材質免洗餐具。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，為推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用餐具，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，消費者內用時不得提供各類材質免洗餐具，包括杯、碗、盤、碟、餐盒、筷、湯匙、刀、叉、攪拌棒等，但試吃、已經包裝好放在架上的商品排除管制。

賴瑩瑩表示，考量營業規模、經營型態及所在區域等差異，環保署授權各縣市政府可視轄區內情形，蒐整各界意見後，向環保署提報各該業別管制實施日期，目前台北市已表示將積極推動。

很多人有去大賣場美食區用餐經驗，譬如Costco好市多美食區提供紙餐盤及紙杯，未來都將禁用，賴瑩瑩表示，經過溝通，包括Costco在內的各大賣場業者，都表示願意配合政策改善，但需要一點時間。

環保署表示，減塑是國際趨勢，第4屆聯合國環境大會170個與會國誓言在2030年前大幅削減免洗塑膠製品，歐盟亦已規劃將2021年限制包含叉子、刀子、勺子、筷子等免洗餐具的使用，G20大阪峰會通過「大阪藍海願景」（Osaka Blue Ocean Vision），就海洋塑膠垃圾問題，達成2050年以前削減為零的目標達成協定。環保署為引導民眾改變習慣，優先從「不一定需要使用免洗餐具」的內用環境開始管制，逐步引導民眾及業者適應。

環保署呼籲後續除已發布實施縣市之餐飲業者應配合免洗餐具限制使用政策外，其餘餐飲業者亦可主動將內用改為重複清洗之餐具，民眾亦可自備環保餐具，響應環保新生活。

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