躲強颱「利奇馬」 宜蘭幾米飛天小火車緊急「迫降」

2019-08-08 12:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣丟丟噹公園的幾米飛天小火車，為了躲避強颱「利奇馬」，今天上午「預警性下架」，宜蘭縣政府說，小火車造價要300多萬，為了安全必須先請它緊急迫降。

利奇馬颱風今上午發布陸上颱風警報，縣府隨即派員拆卸丟丟噹公園的幾米小火車，為了防颱，拆下、裝上每次來回至少要10萬元。

小火車是遊客出宜蘭火車站後的顯目地標，創造龐大觀光效益；縣府說，雖然拆裝火車要價高昂，但為了保護好這個地標，以及顧好遊客安全，預警性下架有其必要性。

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