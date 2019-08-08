8縣市明天放颱風假？彭啟明：答案已經呼之欲出了

2019-08-08 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，利奇馬已增強為強烈颱風，並於今日上午8時30分發布海上陸上颱風警報。天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，利奇馬暴風半徑擴大，暴風圈大約在今天深夜到明天凌晨碰觸陸地，中心距離最接近台灣的時候，就是在明天上午6時到中午12時，北部民眾會很有感。對於明天是否停班課，彭啟明也說，請大家有一點耐心，現在還沒有很好的答案，但答案可以說是呼之欲出了。

彭啟明今天上午在臉書上指出，今天北部及東北部就會逐漸感受到風雨逐步加大，間歇降雨的空檔時間會縮短，風勢也會加強。9日凌晨颱風暴風圈開始碰觸陸地，東北部及北部會相當有感，雖然不至於被最強的颱風十級暴風圈碰觸，但七級暴風半徑也是相當有威力的，預期會帶來顯著的降雨及風勢。

至於並非颱風暴風圈影響熱區的中南部，彭啟明預估，要留意外圍環流的移入，所帶來的較大雨勢，颱風仍會帶來西南風的環流，中南部靠山區還是要留意週五（9日）下半天到週六（10日）日會帶來西南風雨勢，累積起來也可能相當可觀。東半部方面，彭啟明說，這兩天要留意可能因為颱風環流的背風面，可能會產生焚風的情境。

彭啟明今天也在直播上表示，利奇馬暴風半徑擴大，暴風圈大約在今天深夜到明天凌晨碰觸陸地，中心距離最接近台灣的時候，就是在明天上午6時到中午12時，北部民眾會很有感。

對於哪些地區符合放假標準？彭啟明指出，以現在預測的路徑來說，北花蓮、宜蘭縣、台北市、新北市、新竹縣、新竹市、 基隆市、桃園市都被劃入，目前的風雨預測來看，特別是風速的預測，明天上半天有達到停班、課的基本氣象標準，但還是要看各縣市首長的決策而定。彭啟明說，「請大家有一點耐心，現在還沒有很好的答案，但答案可以說是呼之欲出了，請大家留意傍晚前那一報。」

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