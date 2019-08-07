八七水災一甲子！南投市仍會淹水 抽水機房工程卻沒人標

2019-08-07 23:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕八七水災今年屆滿60年，當年南投縣死傷加失蹤人數有451人，房屋全毀1萬5600多間，南投、草屯因貓羅溪洪氾濫成災，受創嚴重，耆老至今仍心有餘悸，儘管貓羅溪整治、興築堤防，但小溪橋到軍功橋一帶一下大雨仍會淹水，南投縣政府已購置5部抽水機，但固定式抽水機的機房流標12次，至今無人投標，讓縣府頗為緊張與無奈。

對南投縣民眾，尤其是南投市、草屯鎮的老一輩居民而言，八七水災是921大地震之前最嚴重的天災，當時在國民黨南投縣黨部工作的曾惠騰即參與救難工作，他說，當時與救難人員坐著船，在水淹水嚴重的南投市民族路，一一把受困災民救出。

草屯鎮林姓居民也說，草屯鎮月眉厝等聚落地勢低窪，鄰近貓羅溪，有數以千計的人無家可歸，當時有不少人爬上龍德廟前的大榕樹而獲救。後來月眉厝整個遷村，政府找了日治時期飛機跑道和停機坪的土地興建永久屋。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏了多張八七水災發生後，草屯鎮到處斷垣殘壁，草屯初中的師生協助打掃和清理的照片，他說，老一輩的人一提起八七水災都只能用「慘」字形容。

當年氾濫成災的貓羅溪，近年來水利署第三河川局每年疏濬清淤，分段興築堤防，但南投市的中興路小溪橋到軍功橋路段，遇豪雨仍會淹水，南投縣府已購置抽水機因應，但有了抽水機，卻苦無固定式抽水機房。

縣府工務處長陳錫梧說，縣府已購置5部抽水機，在豪雨導致淹水時即啟動抽水機，有4部是可移動的，何處積水就出動，但有1部是固定式，機房地點選定在軍功橋附近，但機房工程1年來已流標12次，最後一次工程經費已從180多萬元提高到230萬元，依然乏人問津。

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