逢大雨就淹成小河...利奇馬來襲 台中這幾條街「剉咧等」

2019-08-07 18:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲地區的好來五街和甲堤二街、三街、五街一帶，每逢大雨就淹水，今年520和上週五傍晚的大雨，不但街道淹成小河，民眾住家也淹水到小腿，機車、汽車都泡水，因多次會勘改善效果都有限，面對利奇馬颱風來勢洶洶，住戶都憂心忡忡，立仁里長鄭伯其則希望市府能通盤檢討後徹底改善，不要讓淹水一再重演。

大里區立仁里長鄭伯其表示，里內好來五街今年520大雨時淹水成災，向公所反映後，派人將附近的水溝清淤，原以為能改善排水，沒想到上週五（8月2日）傍晚的一場大雷雨，讓整條好來五街變成小河，淹水深度達小腿，民眾住家和車庫都進水，居民都抱怨改善一點效果都沒有。

此外，里內自辦重劃區的甲堤二街、三街和五街一帶，近幾年屢傳淹水，之前已經會勘好幾次，市府並進行排水路改善，但今年520大雨和上週五大雷雨，附近再度因排水不及水淹民宅，因都是交屋才幾年的透天別墅，民眾對於淹水狀況一再重演都很無奈，因目前正值颱風季，加上利奇馬颱風來勢洶洶，上百戶的住戶都憂心不已，擔心颱風帶來的雨勢讓住家再度淹水，希望市府能通盤檢討後徹底改善。

大里區公所農建課長何子昇表示，因有3條側溝的排水在好來五街140巷附近匯集後，排入下游的排水道，造成該處水勢太大宣洩不及，從附近路面排水孔倒灌，才會造成地勢較低的好來五街淹水，今天已經在淹水瓶頸處開挖，將進行分流將部分排水直接導入下游的排水道，解決淹水問題。

至於甲堤五街附近的淹水問題，何子昇說，因該處距離排入大里溪的出水口不遠，匯集來自上游的排水，一旦雨勢過大大里溪暴漲，內水無法排入大里溪，就會出現倒灌淹水，有建議水利局評估將水直接導入好來一街、甲興路旁的滯洪池，但水利局表示需再評估，明天將會同市府水利局和建設局共同會勘，研擬改善方案。

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