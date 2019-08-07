感念若瑟醫院「畢爺爺」 女學生創作《阿督仔病院》繪本

2019-08-07 22:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕女學生簡家瑩在小學五年級以清澈、單純充滿愛的手筆，自發創作《阿督仔病院》繪本，如今在醫院及地方愛心人士協助下付梓出書，今天父親節前夕，把書送給虎尾若瑟醫院女及已在天堂當天使的「畢爺爺」畢耀遠神父。

從小立志當動物醫生的家瑩，平常最喜歡畫畫，常把自己化身為畫中的人物、動物，家住西螺的她常常跟著家人到虎尾若瑟醫院看病，每年暑假到虎尾外婆家玩，帶著寵物狗「布丁」外出散步時，外婆就常常提及這是一家「阿督仔病院」，因此對若瑟醫院特別有印象。

繪本中的小女孩「小羽」其實就是簡家瑩本人，創作前，她拿起手機Google搜尋這個已有65年歷史的社區型醫院，了解若瑟醫院篳路藍縷的開創歷史、從國外來的創院神父成了靈魂人物、及數十年來醫院發生的重大事件，都被她簡單純樸充滿童趣的畫筆一一描繪出來。

虎尾若瑟醫院院長李聰明今天化身大粉絲，請簡家瑩簽名，比利時來的方秀仁，從當年「方小姐」變成如今的「方奶奶」，也是繪本中的人物，兩相輝映，讓人感動。

家瑩爸爸簡志成說，家瑩接觸到若瑟醫院後，感受到這是一間充滿愛的醫院，鼓勵孩子用畫表現這些國外來的神父及醫療團隊默默奉獻的故事，也要向這些偉大的「阿督仔」說一聲感謝。

天主教嘉義教區主教鍾安住、雲林縣衛生局曾春美、文化處長陳璧君等人都到場觀禮，若瑟醫院小兒科醫師譚玉棠、吳玉村以音樂饗宴感謝簡家瑩，也祝福所有父親天天平安喜樂，傳遞創院神父的愛，永不止息。

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