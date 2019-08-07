基隆表揚模範父親 他曾遭魚雷偷襲險回不了家

2019-08-07 19:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕父親節將屆，基隆市政府表揚8名模範父親，並選出8名好人好事代表，最年長的是91歲的武宗生，他高中未畢業即投身軍旅，有次任務被中共埋伏在暗礁後的魚雷快艇偷襲，驚險萬分，武宗生直呼：「差點回不了家！」

基隆市長林右昌說，希望藉由每一年的慶祝與表揚活動，將偉大父親的事蹟，讓更多的市民了解，當成是社區或生活、家庭經營上的學習標竿與表率。

武宗生年輕即投身軍旅、輾轉來台，育有3子3女，視岳母如生母，噓寒問暖，陪同就醫，他也很看重同鄉情誼，若遇袍澤老鄉身故，還會幫忙協助後事，將骨灰送回對岸，重情重義，令人敬佩。

另外，安樂區好人好事代表何義男事業有成，是家扶中心長期認養人，也曾整合資源發動樂捐1000多萬元，助礦災災民重建家園，獲基隆市政府推薦角逐八德奬。

今天8名接受表揚的基隆市模範父親，分別是原住民許忠勇、中正區入船里陳再傳、中山區通眀里邱錦源、信義區義和里吳森七、仁愛區朝棟里武宗生、安樂區武崙里唐繁雄、七堵區正明里温茂此、暖暖區八西里陳國年。

好人好事代表則是原住民黃桂香、安樂區四維里何義男、中正區中砂里苗黃彩鳳、暖暖區碇安里黃慶輝、仁愛區仁德里林素雲、中山區和慶里顏玉山、七堵區百福里范秀珍、信義區孝忠里余友明。

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