台南增第17例本土登革熱 安南區公塭里要加強孳清

2019-08-07 12:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於8月6日新增1例2採確診的本土登革熱病例，迄今，南市本土登革熱病例數累計到17例，第17病例是50多歲男性、住在安南區公塭里，感染源需進一步清查。到上週公塭里的陽性容器率高達75％，登革熱防治中心提醒民眾颱風逼近、大雨可能再來，要隨時清除積水容器（點），防孳生病媒蚊。

登革熱防治中心說明，第17病例為50多歲男性，在7月18日四肢出現紅疹，19日、20日曾至診所就醫未改善，21日再至醫院就醫住院治療併通報，因NS1快篩陰性、PCR診斷陰性，判定需要2次採血。8月6日2採IgM、IgG抗體4倍上升，確診為登革熱病例。

此個案平日活動以住家安南區公塭里及工作地安定區中沙里為主，防治中心主任陳怡表示，第17病例與之前的16個病例感染源較無關聯性，所以感染源仍需進一步調查。另外，7月21日已針對第17例居住地及工作地執行噴藥防治及加強孳生源清除。

防治中心指出，今年到第26週時，安南區有31里陽性容器率在60％以上；但到31週（上週），陽性容器率減到10里有60％以上。疾管署南管中心主任李翠鳳也提醒，雖然安南區陽性容器率有下降，但有回收場較為凌亂，需要妥善清理，以免形成孳生源。

市府衛生局說，今年第9號颱風「利奇馬」持續逼近台灣，10號颱風「柯羅莎」也在6日下午生成，目前海面上有3個颱風，可能為台灣帶來豪大雨，請民眾檢查頂樓及陽台排水孔有無阻塞，儘速疏通。久未巡查的房屋頂樓、陽台及地下室，請屋主檢視有無積水養蚊，不要養蚊子危害社區民眾健康。

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