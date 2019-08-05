15天無新本土登革熱 台南3里明解除社區監測

2019-08-05 11:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市今年本土與境外移入登革熱仍維持16例與26例，且已連續15天無新增本土病例，市府登革熱防治中心主任陳怡表示，迄8月5日深夜12點，已1個月無新病例的中西區開山里、東區大同里、東門里等3里，可以解除社區監測，但仍請民眾要持續做好病媒蚊孳生源清除工作。

此外，東區崇明、崇德、忠孝3里、南區大恩、興農2里、安南區理想里、新化區知義里、左鎮區榮和里等8里，防治中心與衛福部疾管署南區管制中心說，如這8里到8月21日深夜12點再無本土登革熱病例出現，也可解除社區監測。

受登革熱疫情影響、封園2週的南市東區巴克禮公園，今天（5）日上午8點重新開放，許多民眾上午急著入園遊玩。防治中心指出，在巴克禮公園封園後，該中心不間斷執行各項孳清與噴藥防治工作，在開園前最後一次複查、發現公園環境整潔 ，只查獲1個樹洞陽性點，立即移除孑孓及填補水草。

市府表示，巴克禮公園1期園區內樹洞發泡劑皆已卸除，改以乾燥水草填補，日前停車場查獲孑孓軟性警示緩衝柱，已用膠條封住裂痕或拔除、防止積水；停車場旁前幾日發現的黑色水塔陽性點也已移除，目前乾燥無積水。

另已將2期園區內的陽性點竹筏移除，並將陰井及水溝全面鋪設細紗網，在公園生態復育區樹叢及鄰近中華東路處執行掃蚊，仍有白線斑蚊3～5隻，雌雄皆有。但在2週封園期間公園周遭沒有新增病例，顯示動員巡檢、清除積水容器等防治作為發揮成效。

防治中心提醒，疫情持續期間，民眾進入公園等公共場所活動仍要注意防蚊，持續整理家園，隨時「巡、倒、清、刷」、清除積水容器（點），若有發燒等疑似症狀可前往衛生所抽血或就醫，以利及早發現病例、早期遏止疫情。

戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲，也可使用防蚊藥品，建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜、預防蚊蟲叮咬。防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護，流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，建議要補擦防蚊液。相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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