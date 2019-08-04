因登革熱封園2週 巴克禮公園5日晨重新開園

2019-08-04 12:13

〔記者王俊忠／台南報導〕7月下旬連日大雨後，台南市登革熱疫情升溫，由於1對住在東區巴克禮公園旁的父女疑家中群聚感染本土登革熱，市府自7月22日起對巴克禮封園兩週到8月4日。南市登革熱防治中心表示，因為兩週來巴克禮公園區域未再新增本土病例，敲定明天上午8點重新開園。

雖然今年台南本土登革熱迄今有16例，市府衛生局綜合企劃科長林美良表示，第16例男性與第13例、14例的1對父女是住在東區崇明里巴克禮公園旁的親屬，分別是父親、女兒與女婿（第16例），感染發病屬於7月21日這時間點，其後從7月22日到8月4日，南市已連續14天未再傳出有新增本土登革熱病例。

登革熱防治中心表示，處處光影的巴克禮公園在封園兩週後，終於將在明天（5日）上午8點起要再與民眾邂逅，雖然陽光穿透、松鼠奔馳、清風拂面，防治中心基於防疫考量、仍請民眾要注意防蚊。

防治中心說，請民眾前往公園或登革熱流行地區需做好防蚊措施，在皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗（門）的房舍等；目前衛福部核准含有DEET的防蚊藥劑，產品印有「衛部（署）藥製字」或「衛部（內衛）成製字」等許可證字號，可直接塗抹噴灑在人體皮膚。

而環保署核准的防蚊藥劑，產品印有「環署衛製字」或「環署衛輸字」等許可字號，由於環保署核可的防蚊藥劑，有些屬於「環境衛生用藥」，須留意說明書上說明及注意事項，要注意是否加註說明「得使用於人體裸露的皮膚」或「本產品不可噴灑於皮膚或衣物上」。

防治中心說明，上述政府主管機關核可的防蚊藥劑，依照所含安全有效化學成分的不同，分為2類，1類是含有diethyltoluamide/DEET（待乙妥/敵避）；另1類含有picaridin（派卡瑞丁），這兩類藥劑都可有效達到防蚊效果，其中環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上，或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。另外，環保署核可含picaridin（派卡瑞丁）的防蚊藥劑，可直接塗抹噴灑在人體皮膚。

在戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，也可使用防蚊藥品，建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以防蚊蟲叮咬。防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，建議要補擦防蚊液。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法