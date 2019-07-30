高雄登革熱有大蔓延風險！謝長廷勸韓少做「這件事」

2019-07-30 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱疫情始終未減緩，目前累計已達47例。曾擔任過高雄市長的駐日代表謝長廷表示，以他的經驗，今年高雄市登革熱有大蔓延的危險，勸高雄市長韓國瑜少辦活動，減少傳染擴散的風險。

謝長廷昨晚在臉書上說，登革熱是歷任高雄市長的夢魘，一旦失控傳染，不只市民將陷入恐慌和危險，觀光客也會大幅減少，自然會影響到經濟。

謝長廷指出，依他的經驗，今年高雄市登革熱有大蔓延的危險，他以3點作為分析。一、今年2月就有本土病例值得警覺，登革熱疫情通常要冬天氣溫下降，蚊子活動力降低，才會緩和，太早就有病例，擴散時間長，數量必多；二、明年初有總統、立委選舉，群眾聚會較多，不利疫情控制；三、前陣子大雨積水，增加坑洞容器等積水的機會，有利蚊子繁殖。

對於高雄市長韓國瑜爬樹勘查的行為，謝長廷表示，韓國瑜的行為雖然被批評成「緣木求蚊」，但提醒任何地方都不能疏忽，也不算錯，問題是藏在樹上的是蚊子種類，以及是否與登革熱有關。謝長廷說，高雄市街道樹有700多種，數量多達數萬棵，一一爬上去清掃工程浩大，這種事情還是多聽專家的意見，市長只要監督落實防疫的SOP作業，自己並帶頭少辦活動，更可以有效的減少傳染擴散的危險。

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