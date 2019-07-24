轟韓國瑜爬樹「白癡行為」 高雄女里長怒交千份罷韓連署

2019-07-24 17:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市三民區正興里719飽受淹水之苦，但看到市長韓國瑜今天視察登革熱時竟然爬樹，里長沈秀玲怒轟是「白癡行為」，今天下午也把千份罷免韓國瑜的連署書，交給「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立。

位於果菜市場旁的三民區正興里，里民有1萬4千多人，公民數有1萬1千多人。719飽受淹水之苦，有的住戶甚至淹水達90公分，里民踴躍支持罷免韓國瑜，里長沈秀玲已回收千份罷免書，日後會繼續推動連署，目標「無上限」。

沈秀玲表示，韓市長在淹水區，汲水起來聞，是很可笑的行動，今天爬到樹幹上去看樹洞，是更白癡的行為，你穿著青蛙裝下水道6分鐘，真的也很無厘頭。

沈秀玲說，學術有專攻，局處各司其職，樹的話有養工處，但她看不到韓國瑜的危機意識能力，看不到市長的擔當，「請把你的心放在高雄市政，高雄市各處有些草很長，病媒蚊可能躲裡面，你不去除草嗎？你卻去爬樹洞，太可笑了」。

尹立則當場用毛筆寫下「樹民」、「墅民」幾個字送給韓國瑜，尹立說，希望韓國瑜記得去年以一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的庶民形象來到高雄，得到高雄市民的支持。

尹立批評，韓國瑜現在卻愈來愈荒腔走板，除了是爬樹的「樹民」，也是擁有豪宅、身價上億的「墅民」，希望提醒韓市長，專心市政建設，苦民所苦。

沈秀玲並指，正興里位處寶珠溝週邊，三民區人都知道，寶珠溝逢雨必淹，因此陳菊任內推動十全滯洪池，並已開工多時，但韓國瑜上任後，早該在今年汛期前完工的滯洪池，至今仍無法完工，進度在哪？韓國瑜應向果菜市場攤商、寶珠溝週遭的市民講清楚。

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