視察登革熱防疫 陳其邁酸韓國瑜：市長常常不在家不太好

2019-07-05 17:43

〔記者王捷／台南報導〕高雄市登革熱疫情嚴重，行政院副院長陳其邁今天到台南視察時說，登革熱病媒蚊埃及斑蚊喜歡在室內活動，應該重視社區防治，首長要有心，台南市政府的動作很快，市長黃偉哲也有公共衛生背景，市長應該像土地公，在地方保護鄉親父老，如果為了選舉，常常不在家這樣不太好。他強調，防疫應該重視社區動員，而且不分地方、中央，不分藍綠。

陳其邁今天下午到中西區廟宇六合境附近視察防疫，陳其邁先到廟宇拜拜，接著防疫人員介紹防疫狀況，例如花盆裡的積水要清理、旗桿座的空洞也特製蓋子避免積水，還有社區中的電線桿可能會貼尋找貓狗的公告塑膠套也會積水，空屋也應該要注意。

陳其邁說，登革熱病媒蚊是埃及斑蚊，最喜歡在室內活動，所以民眾自行清理防疫是最重要的，社區一定要動員清潔，才能有效防疫，市長就要像土地公，隨時能解決民眾的需求與困難。他再次強調，台南動作很快，社區動員與防疫指揮體系都建構完成，但是高雄已經有33病例，還要掀起第二波、第三波病例。

陳其邁說，首長要有心，但是疫情在擴散的時候，市長如果常常不在家，忙著選舉，這樣不太好。防疫是不分中央、地方以及藍綠，中央一定會配合盡速核發防疫預算，也希市府重視社區防疫。

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