台南境外登革熱出現第1型 防治中心：交叉感染恐致重症

2019-07-31 11:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於7月29日新增1例登革熱境外移入病例，病毒分型為第一型，值得留意的是此境外病例第一型與目前15位本土病例的第二型不同，要防範交叉感染。截至今天為止，台南市確診登革熱本土病例數15例；境外移入26病例，請民眾落實孳生源清除，並做好防蚊措施。

第26例境外移入病例為50多歲男性，居住地於安南區、病毒分型為第一型。市府登革熱防治中心說明，此境外病例與南市之前本土病例病毒分型為第二型不同，登革熱（Dengue fever）是登革病毒引起的急性傳染病，病毒經由蚊子媒介叮咬傳播，分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有致病能力。

防治中心表示，患者感染到某一型的登革病毒，之後就會對那一型的病毒產生抗體，且若再感染其他血清型別的登革病毒，形成所謂交叉感染，會造成登革熱重症。感染登革病毒者可能沒有症狀或只出現輕微、不明顯症狀，或發燒、出疹的典型登革熱。但重症病患會出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象。

市府衛生局請民眾平時做好防蚊措施，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、房舍設備有紗窗（門）等。國外旅遊洽公民眾返台入境時如有發燒、骨頭肌肉酸痛等登革熱疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員；無論NS1快篩陽性或陰性，千萬不要趴趴走，配合疫情調查，在家自主管理，待PCR檢驗結果（約1天時間）確認非登革熱感染時再出門活動，確保自身及社區民眾健康。返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

登革熱防治中心從今年7月2日至30日已開出229張陽性孑孓容器罰單，樣態以桶、缸、甕、盆容器積水孳生病媒蚊孑孓最多， 也有雨後帆布積水被查獲孑孓開罰，請市民不可輕忽。相關資訊可上南市登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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