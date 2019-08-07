大資工年代來臨！清大資工丙人工智慧組首度招生開紅盤

2019-08-07 11:58

〔記者林曉雲／台北報導〕大資工年代來臨！今天大學指考放榜，升學輔導專家劉駿豪分析，今年二類組的前15志願有8個是電資相關科系，各校資工分數齊上揚，尤其是清大資工丙（人工智慧組）今年首度招生就開紅盤擠入第11名，贏過老字號排名第15名的台大化工系，學生選系顯示出具有強烈的未來就業連結，也顯示以選系為優先。

二類組前15名的冠軍仍是台大電機系，第2名是台大資工系，但劉駿豪老師表示，台大資工系強逼電機系，去年還差3分，今年只差1分多；第3名交大電機甲，第4名清大電機甲，接續排名是台大材料、清大電資學士、交大資工甲、清大資工甲、台大物理、台大資管、清大資工丙、交大材料甲、交大資工乙、清大資工乙及台大化工。

劉駿豪老師分析，台大土木輸給成大資工，而台大化學去年勝清大資工乙和交大資工乙，今年被雙雙逆轉，清大資工乙和交大資工乙均勝過台大化學，交大材料甲之前宣傳台積學程應有效而衝入第12名，令值得關注的是，中興大學電機甲（382.25）今年首度逼近台大地理A（384.25），只相差2分，去年還相差到10.9分，這應是顯示出學生選系不選校的傾向。

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