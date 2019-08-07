「買心酸...」抗菌襪貴鬆鬆 消保官送驗結果驚人

2019-08-07 11:03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府法制局在父親節前夕公布市售標榜抗菌襪的檢測結果，共檢測14款，結果高達10件不符合國家抗菌標準，其中5件甚至完全沒有減菌效果，主任消保官王治宇無奈地說，「根本是買心酸的」。

王治宇說，許多爸爸長時間穿著鞋子，腳悶在高溫潮濕的環境，皮膚成為細菌與鞋子上雜菌大量滋生的溫床；這些細菌以汗水、皮脂、角質為食，再經過代謝，便形成了腳臭。標榜抗菌功能的襪子順勢而起，價格差距大，消保官委託全國公證檢驗股份有限公司針對市售14款抗菌襪，進行甲醛檢測、抗菌性能檢測及商品標示查核，結果甲醛全部合格，但有10件不符合國家抗菌標準，12件商品標示不符規定。

消保官沈皆涼指出，抗菌性檢驗依CNS 14945「一般用途抗菌紡織品性能評估」進行，評估標榜抗菌性能紡織品的「減菌率」（percent reduction of bacteria），以金黃色葡萄球菌（革蘭氏陽性菌）和肺炎桿菌（革蘭氏陰性菌）作為代表菌種，測試時係將定量菌液接種在標榜抗菌的紡織品上，觀察經過一定時間後細菌能減少多少。根據本標準，抗菌性紡織品減菌率至少應達到99%。

沈皆涼說，檢測結果有10件不符合國家抗菌標準，其中5件樣品的菌數沒有減少，顯然毫無抗菌效果。雖業者辯稱商品有國外檢驗證明，消保官仍要求須符合國內標準。

另12件的商品標示沒有中文標示生產國別、尺寸、尺碼或填充物成分及洗燙處理方法，已移請工廠所在地的高雄市政府、彰化縣政府處理，若查證屬實，將裁罰2萬至20萬元。

經發局官員表示，抗菌效果不是應標示內容，業者若宣稱或標示此效果，應檢證有此功能；若有民眾檢舉恐涉及造假或廣告不實，除移請所在地縣市政府要求改善，民眾若有疑慮，可向消保官檢舉。王治宇表示，若涉及廣告不實，將移由公平交易委員會處理，一旦經認定為事實，可裁處5萬到2500萬元。

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