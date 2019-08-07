新竹縣立青少年管弦樂團獲邀赴日演出

2019-08-07 10:26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕成軍6年的新竹縣青少年管弦樂團獲日本台灣國際音樂交流會邀請，今起5天到日本交流演出，他們將在山梨縣音樂文化中心舉辦「山梨築夢‧溫泉音畫」音樂會，演出包括「望春風」、「採茶曲」等多首台灣民謠和山歌，用有台灣特色的音樂作國民外交。

交流演出團的團長郭遠彰說，明天在日本山梨縣文化中心演出的這場音樂會，青少年管弦樂團的團員們將和日本鋼琴家璧谷裕子、駐日台灣歌手徐鳳共同演出，演出曲目包括閩南風情的「望春風」、客家山歌九腔十八調的「採茶曲」、源於歌仔戲的「桃花過渡」等民謠組曲，加上「站在高崗上」、「高山青」的原住民風格組曲，堪稱是一場豐富的台灣民俗風音樂饗宴。

郭遠彰也說，新竹縣立交響管樂團和新竹縣青少年管弦樂團，經常邀請國際級的音樂大師和團體來新竹縣交流，團員們也定期應邀至國外交流演出，每次都會把有台灣和客家特色的樂曲安排在演出曲目中，就是希望透過音樂這個國際舞台，讓大家看見台灣、認識台灣。

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