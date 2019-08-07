大學生創意DIY「消防水帶」美洲獅玩瘋了

2019-08-07 10:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕申請到台北市立動物園實習的一群大學生，在工作人員的帶領下，利用消防水帶幫小貓熊、棕熊、美洲獅及浣熊等動物，設計製作各式各樣的行為豐富化設施，變成創意的實用小物，讓動物們玩得不亦樂乎。

每年7、8月的暑假期間，來自全國大專院校的大學生，依據不同科系研修的課程內容，為培養未來職涯所須具備的專業素養，分別在不同的組室學習與服務。在溫帶動物區見習的學生，在保育員的指導下，和志工運用消防水帶，設計製作設施，送給小貓熊、棕熊、美洲獅及浣熊等。

園方指出，原來消防水帶具有堅固耐用不易損壞，動物不易誤食（安全），且使用較長時間；變化性高可裁剪、編織，或搭配其他零件如螺絲進行製作；對環境友善，將廢棄水帶充分再利用；來源穩定，在消防局支持下，定期提供淘汰的舊水帶。

園方表示，每年到動物園實習的學生，創意十足又熱情，也為許多資深同仁帶來不少的啟發，教學相長，經驗傳承。這次參與設計製作行為豐富化設施的學生，在看到動物開心地使用行為豐富化設施後，內心都覺得十分感動，度過一個難忘的七夕情人節。

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