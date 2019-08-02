紅猴兄弟倆陷三角戀 寶寶不知道是誰的...

2019-08-02 12:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕去年9月由新加坡動物園（Singapore Zoological Gardens）透過動物交換來台定居的紅猴「星儒」，加入台北市立動物園不到一年的時間，順利繁衍下一代，在7月21日平安誕下一隻小寶寶，新手媽媽母性堅強，將新生兒照顧得無微不至，但讓園方傷透腦筋的是，「兩男1女」紅猴的三角愛情故事曲折離奇，保育員猜不透究竟誰才是孩子的爸爸。

園方表示，生活於動物園裡的動物們，在族群管理與永續經營的理念下，幾乎都是透過保育員的「媒妁之言」找到另一半，即便如此，牠們還是有權利選擇喜歡或不喜歡。

像是去年由新加坡動物園交換引入的雌性紅猴「星儒」，完成檢疫後，保育員安排她加入原本由一對兄弟及一位年邁阿姨所組成的家庭。弟弟「男道」身形魁武，是家族中較強勢個體，面對新來的成員老愛擺出一副高高在上、興趣缺缺的姿態，對阿姨卻比較維護；哥哥「男晤」雖然對「星儒」很感興趣，但每次約會想要親近時，弟弟就會無端冒出來搞破壞。

這「兩男1女」紅猴間曖昧不清的三角情緣，日復一日的上演，保育員發現「星儒」懷孕了，可惜沒觀察到交配的行為，無法輕易斷定兄弟之間，到底誰才是孩子真正的爸爸？。

園方指出，兩位准爸爸「候選人」對於新生命的加入，兄弟倆輪流湊上前去看看新生兒的狀況，有時還會伸手疼愛地摸摸小寶寶的頭。「星儒」也沒有排斥「男道」或「男晤」靠近，讓企圖由行為觀察推測「生父」是誰的保育員，更加困惑，只能等待後續遺傳分析，鑑定並確認親子關係。

園方表示，新生寶寶命名為「儒安」，祝福他平安健康長大。第一次當媽媽的「星儒」母性很強，將小嬰兒照顧得無微不至，例如以往遇上下大雨也不在意的她，自從寶寶出生後，即使飄著毛毛細雨，她也會趕緊找地方躲雨，寶寶身上如果沾到雨絲，也會仔細將孩子全身舔舐乾淨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法