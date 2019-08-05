太神！這隻象竟幫忙撿帽子 動物園：不要有樣學樣

網友Kelly Tseng就在臉書分享，大象竟然幫忙撿還帽子！（圖擷取自網友Kelly Tseng臉書）

2019-08-05 10:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外型笨重的大象其實很聰明，最近網友Kelly Tseng就在臉書分享，日前帶小朋友去台北市立動物園遊玩，帽子不小心被風吹進大象園區溝槽裡，小朋友反覆對著大象吶喊「大象~我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿~」她心想大象怎麼可能聽得懂，沒想到大象竟然真的幫忙撿還帽子！讓她大感大象真的是有靈性的動物。

對此，台北市立動物園發言人曹先紹強調，不要期待每一隻大象會把東西丟還給你，這是幸運中的幸運，呼籲民眾不要有樣學樣。

曹先紹說，這次幫忙撿還帽子的非洲母象名叫千惠，年齡37歲，1986年搬進動物園，在這住了30幾年，跟人的互動多，以前只有公象藍波欺負她，目前園中還有另一隻36歲的非洲母象「美代」。

他提到，藍波還在世的時代，會有小朋友丟東西到草地希望引起大象注意，藍波會在草地裡找東西，曾經回丟過石頭跟噴屎尿，母象是還好，不像公象有發情期會比較暴躁，但規則是安全距離外來做互動，也就是鼻子可以夠得到的地方，至少有2公尺半、3公尺，3、4公尺以外，有一定的柵欄等，隔開動物跟保育員，保育員盡可能跟動物保持良好關係。

曹先紹表示，平常為了跟動物作良性醫療、正向訓練，以及跟人互動等，以便要修腳皮、修蹄、抽血等，會做指揮訓練，引導大象就定位、安定下來，順便讓獸醫收寫等地磅。

這次遊客很幸運，大象注意到有遊客在喊他們，是因為動物園平常做動物訓練是在呼喚他們，有所以大象對人的聲音不是很陌生。

曹先紹也呼籲，請遊客注意，象牙解禁，甚至發生過導致大象直接頭被剁掉的事情，希望民眾看到動物園裡的非洲象，就要知道他們的野外族群、棲息地壓力非常大，看到野生動物還是要建立保育觀念。

網友Kelly Tseng就在臉書分享，日前帶小朋友去台北市動物園遊玩，帽子不小心被風吹進大象園區溝槽裡，小朋友反覆對著大象吶喊「大象~我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿~」沒想到大象竟然真的幫忙撿還帽子！（擷取自網友Kelly Tseng臉書）

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