「一芳兩制」掀波 台灣一芳加盟店紛切割微博PO文

2019-08-06 21:25

〔記者林佳儒／台北報導〕香港反送中抗議越演越烈，台灣手搖飲料店一芳水果茶的官方微博，昨（5）日晚間出現一篇「支持一國兩制、譴責香港罷工」的貼文，引起台灣網友反彈，揚言要拒喝，隔了一天，台灣總公司在今（6）日下午兩點，發表三點聲明，強調將「加強溝通全球各地的合作夥伴」、「遵守品牌不涉政治的原則」。

但台灣將近30間一芳加盟店已經受到影響，並向總公司表達錯愕與不滿，也紛紛在臉書貼文表明店家的立場，而與一芳同屬「墨力國際公司」集團的姐妹店喬治派克飲料店更在臉書上以「拆招牌！退加盟！」，表示「寧願吃土也不願失去自由的言論」，反對一國兩制。

台灣總公司的聲明表示這是一芳香港某加盟店的偶發事件，並強調會「加強溝通全球各地的合作夥伴」、「遵守品牌不涉政治的原則」，也發出一封給加盟店業者的聲明，表示無意捲入政治，也從不參與政治，認為是各地區代理商的夥伴及團隊們，對部分社會議題立場不同，造成其他加盟店的困擾，也對此表示歉意。

但有部份民眾對於一芳總公司的聲明並不買單，洪小姐說：「蠻不滿意的，感覺一芳的立場還是搖擺不定。」張先生說：「覺得還要觀望一陣子，身邊滿多朋友有參加抵制的活動。」

對於民眾揚言拒喝，實際走訪加盟店家，一芳北安店許姓負責人，他是一名移居台灣的香港人，對此他強力反對被掛上「舔共」的稱號，也說：「我當下發了聲明，不是為了怕店會受影響，更像是把自己立場講出來。」不過也坦白的表示，短時間內，恐怕影響還蠻大的。

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