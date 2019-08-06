利奇馬逼近預計週三發海警 北台灣雨勢漸明顯

2019-08-06 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕明天（7日）受輕颱「利奇馬」外圍環流影響，北台灣雨勢越晚越明顯；中南部大致上為多雲到晴，但需留意午後雷陣雨。目前利奇馬有成為中颱的趨勢，氣象局預計明天發布海警，而颱風將在週五（9日）影響台灣最嚴重，無論路徑如何發展，屆時北部、東北部風雨均大，提醒民眾事先做好防颱準備。

輕颱「利奇馬」今（6日）下午2時的中心位置位於北緯19度、東經129度，以每小時9公里速度向西北西緩慢進行，颱風中心氣壓980百帕，預測明天下午2時的中心位置會在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，請在菲律賓東方海面及琉球南方海面航行及作業船隻應特別注意。

至於，輕颱「范斯高」逐漸遠離日本，即將侵襲南韓，請出國旅客留意天候狀況。范斯高與今天形成的輕颱「柯羅莎」均對台無直接影響。

中央氣象局預報，明天北部、東北部出現短暫陣雨的機率將明顯提高，晚間愈晚降雨會愈趨明顯，有局部較大雨勢發生機率；花東也有局部短暫陣雨；中南部則以多雲到晴為主，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區及嘉義以南平地機率又更為偏高。

天氣風險公司指出，預期明天開始，太平洋高壓將逐漸向西延伸，給予利奇馬颱風明確的導引氣流，屆時颱風會開始往台灣東北部接近，目前各國預測的路徑偏向於往台灣東北角海面經過，將對北部、東北部造成比較明顯的影響。

氣溫方面，氣象局針對明天新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣發布高溫警報，有36度以上高溫發生機率；其他地方則在32到35度。

紫外線方面，明天台東縣、澎湖縣達危險級；基隆市達高量級；其他縣市均達過量級。

空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東及離島地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。

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