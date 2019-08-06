利奇馬恐升級中颱撲台 最新影響時程、路徑圖曝光！

2019-08-06 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「利奇馬」來勢洶洶氣象局，中央氣象局預報，利奇馬最快今晚就會增強為中度颱風，週三有機會海上、陸上颱風警報齊發。國家災害防救科技中心（NCDR）也統整各國氣象單位的路徑預報，預估利奇馬將從台灣「北部近海或陸地」通過，也就是「登陸、不登陸」都有可能。

根據氣象局最新觀測，「利奇馬」6日14時的中心位置在北緯19.0度，東經129.0度，以每小時9公里速度，向西北西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑50公里。

國家災害防救科技中心「天氣與氣候監測網」也製作一張圖表，統整各國氣象單位對「利奇馬」的路徑預報，預估「北部近海或陸地」通過，也就是「登陸、不登陸」都有可能。其中預估路徑最「北」的是台灣中央氣象局；預估路徑最「南」的是美軍聯合颱風警報中心。

對此，臉書「天氣即時預報」表示，利奇馬正在「快速增強」中，預計今晚或明（7日）晨，可能變成「中度颱風」。「天氣即時預報」也公布利奇馬最新影響時程，週四（8日）最接近，風雨逐漸增強；週五（9日）影響最劇烈，風雨達到最強；週六（10日）至下週日（11日）颱風遠離，風雨逐漸減弱，但中南部仍須注意西南風雨勢。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，目前共有三個颱風，不過各走各的路，互相影響機會很低。范斯高將遠離日本，即將侵襲南韓，受陸地破壞，將逐漸減弱；利奇馬將往西北移動，週四、五從台灣附近通過，也是唯一對台灣有威脅的；柯羅莎將緩慢往北移動，強度會逐漸增強，也會變「大隻」，未來有機會影響日本。

氣象專家吳聖宇也在臉書表示，由多頻微波掃描雲圖及最新的可見光雲圖來看，利奇馬颱風的颱風眼似乎逐漸成形中，強度可能出現明顯提升的現象，很快有機會增強為中度颱風。

吳聖宇指出，目前路徑上看法仍是趨向台灣東北部近海掠過的機會最大，這一點從最初到現在都沒有太大調整，關鍵仍在於明天颱風接上高壓駛流後的情況，如果沒有很明顯的意外的話，應該不會有太大的調整空間。

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