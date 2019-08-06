利奇馬最新動態！ 將轉中颱明發海警 週五影響台灣最劇

2019-08-06 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（6日）晚間6時發布輕颱「利奇馬」最新預報，指出週五（9日）台灣受颱風影響最劇烈，屆時西半部、東北部應慎防強風豪雨；花東地區需留意焚風。此外，氣象局預計明（7日）發布海上颱風警報。

臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」指出，利奇馬預計將持續增強為中度颱風，未來將朝西北方移動往台灣方向前進。7日時受外圍環流影響，北東有間歇陣雨，各沿海需留意長浪、8日颱風接近台灣東部海面，北部宜花風雨越晚越明顯、9日颱風影響最劇、10日隨著颱風逐漸北移，對台影響漸減，但中南部仍須防範豪大雨。

臉書粉專「天氣即時預報」則指出，利奇馬預計在今晚或明（7日）晨轉為「中度颱風」，另外，針對各地風雨程度，8日晚到9日早，受影響最劇烈地區為北部及宜蘭，9日晚到10早，為中部、南部及馬祖。建議民眾如有旅遊行程，可避開8日晚到10日早，而班機風險最高時間為9日，雖8日和10日仍有風險，但相對較低。

各國路徑預測方面，目前預估從北部近海通過的為台灣中央氣象局、中國中央氣象局；預估會登陸的有美軍的聯合颱風警報中心、大韓民國氣象廳、日本氣象廳及香港天文台。

「報天氣 - 中央氣象局」指出，目前颱風所在大氣環境較複雜，未來大致朝臺灣東北方接近，但確切行進方向及速度仍有不確定性，請留意最新的颱風消息，提醒民眾提前做好防颱準備，有備而無患，以減少災害損失。

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