近4年首度正成長 去年我國觀光外匯收入達137.05億美元

2019-08-06 17:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國近年頻頻打壓來台觀光，不僅限縮團客，今年更首度封殺自由行，雖中客團人數下滑，不過，據交通部觀光局最新統計，去年台灣觀光外匯總收入達137億500萬美元，較上年增加11.29%，是近4年首度成長；觀光局表示，受新台幣微幅升值因素影響，若按新台幣計算約折合達新台幣4132億8200萬元，較上年增加10.25%。

近年受台幣貶值、中客人數銳減及中國消費型態轉變等因素，自2015年起台灣觀光外匯收入連年下滑，經常遭外界指出，來台觀光人次屢創新高，觀光外匯卻連年下滑，今年則是近4年來首度出現正成長，也是中客打壓我觀光市場已來外匯收入最高的一年。

據統計，104年觀光外匯達143億8,800萬美元，較上年下滑1.55%，105年觀光外匯總收入為133億7400萬美元，較上年減少7.05%，106年觀光外匯收入為123億1500萬美元，較上年減少7.92%。

觀光局今天公布來台旅客動向及調查這項調查報告指出，107年全體旅客平均每人每日消費額為191.70美元，增加12.25美元，成長增加6.83%；消費結構中，除旅館內支出費減少1.47美元，減少2.18%外，其餘細項皆增加，其中以購物費增加5.71美元，增加11.24%為最多，其次為旅館外餐飲費增加5.63美元，增加16.54%。

若以個別來台市場區分，日本旅客平均每人每日219.35美元，在台消費力為最高，其次依序為中國旅客，平均每人每日211.68美元、香港、澳門旅客平均每人每日202.31美元、韓國旅客平均每人每日187.71美元、新南向18國旅客平均每人每日165.81美元、美國旅客平均每人每日159.42美元，及歐洲旅客平均每人每148.15美元。

觀光局分析，若進一步由購物費觀察，則依序為中國旅客平均每人每日105.31美元、香港、澳門旅客（平均每人每日60.65美元）、新南向18國旅客平均每人每日47.04美元、韓國旅客平均每人每日39.67美元、日本旅客平均每人每日39.13美元、美國旅客平均每人每日20.88美元，及歐洲旅客平均每人每11.47美元。

觀光局表示，新南向政策發揮成效，旅客來源國更多元，中國旅客占比近4年逐年減少，新南向18國則逐年大幅成長；107年來台旅客人次再創歷史新高，達1107萬人次，其中以新南向18國成長率最高；觀光外匯達137億美元，較上年增加11.29%，為歷史第3高；日本旅客平均每人每日消費最高、中客購物費最高。

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