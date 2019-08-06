遊覽車今包圍交通部抗議 3訴求達初步共識

2019-08-06 16:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣遊覽車發展協會今上午9點起，號召約50輛遊覽車包圍交通部，抗議遊覽車強制加裝GPS政策擾民，並要求車主車合法實名制，避免車主花大錢貸款購買車輛，靠行後卻遭受池魚之殃；現場還請來國民黨立法委員柯志恩、許毓仁站台，批評政府將不須經立法院審查的汽車運輸業管理規則無限上綱，修法都是走後門，強壓遊覽車駕駛低頭。最終經約5小時抗議，初步達成3項共識後，抗議車隊才慢慢散場。

台灣遊覽車發展協會理事長李式嘉表示，因為交通部、公路總局一直違憲亂政，打壓到遊覽車無法生存，透過正常管道層層往上反應都無法解決，過程中甚至遭官員嗆聲，不聽話的人就一直去稽查，煩到公司倒、公總默認車主車的存在已經是極大包容，竟然還要得寸進尺等。

李式嘉強調，公總掌握有大數據卻還放任遊覽車數量不斷成長，到需要惡性競爭的地步，遊覽車對他們來說，需要時當你是心肝寶貝，不要時你就是尿桶，而現在國家政策就是要殲滅靠行車；在這種情況下，遊覽車駕駛提出要求有錯嗎？政府卻以高高在上的態度來面對駕駛，所以今日是被政府逼上街頭抗爭。

台灣遊覽車發展協會今抗議主要有3項訴求，第一，解除GPS的箝制，回歸公司自主管理，台灣遊覽車發展協會指出，GPS是以衛星信號為傳輸，會因信號強弱、氣候等因素影響其準確度。因以上種種因素造成異常告警，是可依經驗判斷其正確性，但公總監控人員缺乏判斷經驗，只要有告警訊息，即出異常報告通知公司要求駕駛做出說明。

許毓仁表示，駕駛只是想專心、安心、放心的工作，為何政府要一直無端擾民，加重駕駛工作負擔，動不動就一個簡訊過來要求說明，甚至是停車拍照片回傳，好像把遊覽駕駛當成隨時會謀殺乘客一樣。每位司機都是經考試合格具有職業駕照，出來工作本就會照顧乘客安全，GPS監控回報政策，只會讓駕駛開車更不專心、更危險。

第二訴求是車主車實名制，台灣遊覽車發展協會指出，車主車存在於台灣是幾十年來的事實，但車主買車卻只能靠行於車行，行照上沒有車主名子，出售、貸款均不需經實際車主同意，導致時常會有無良車行將其拿去貸款，只有在車子要被債權人強制拖走時才知情。另外，車行公司車輛遇重大肇事被吊銷執照，像是蝶戀花事件的友力通運，其車行下的車主車就遭池漁之殃無法營生。這些問題都只要讓車主車實名制就可解決。

第三訴求，要求運管規則送立院審查，台灣遊覽車發展協會說，該規則訂定是源於公路法79條，最低罰款為9000元，最初於民國49年訂定發佈全文僅41條，但交通部後續以行政命令，無限上綱的擴充至如今的141條。條文內對執行人員權力無限制，導致許多口頭告誡即可立即修正的小問題，如漏簽名、日期誤植或漏填、物品擺放位置偏差等，只要執行人員不肯鬆手，最低就是9000元罰鍰，導致駕駛與稽查人員對立情形層出不窮。因此，協會認為交通部已將運輸管理規則過度擴大，要求運管規則需送立法院重新審查。

交通部表示，今日經討論後，3項訴求均有初步共識，GPS跳出警示後，公總人員會先自行過濾可能有誤差的情況，像是時速到150、160公里時，或是闖入禁行路段發出警示，就會先查看是否因GPS位置飄移導致，不要一有警示就通知業者，造成業者太大困擾。車主車成立合作社方面，今日立委陳雪生已有表達會在下個會期開始前，先召開公聽會討論後續做法。運管規則送立院審查方面，則同意公會可就無關安全的項目，提出修正意見，像是車身字體大小、相關單據錯漏字改以勸導為主等，不過後續仍需循法制措施。

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