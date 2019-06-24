遊覽車騰空卡護欄 進香團驚魂10傷

2019-06-24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕通往嘉義縣知名景點太平雲梯的梅山鄉162甲線（太平公路），因山路狹窄且有36個彎道，素以「三十六彎」聞名，一輛遊覽車昨滿載香客前往進香，下山途中遊覽車行經第16彎道，疑因煞車失靈，衝過對向車道，所幸卡在護欄邊沒往下衝，不過遊覽車右後輪騰空，驚險畫面讓人捏把冷汗。

在「三十六彎」疑煞車失靈

事故造成車上10名60至70多歲的進香客受傷，所幸送醫皆無大礙。據了解，駕駛沒有酒駕或疲勞駕駛等情事，是否因路況不熟，下山時未使用低速檔，連過20個大彎道後，導致煞車失靈，警方正調查釐清。

事故遊覽車為萬峰通運公司所有，是從台中到嘉縣梅山鄉太平村三元宮進香的數輛遊覽車的其中一輛，當時車上包括司機及導遊、乘客共42人。

昨午12時38分下山途中，行經太平公路7.2公里的第16彎道「半路店」路段時，疑因煞車失靈，衝越對向車道、擦撞護欄，然後卡在護欄邊，右後輪騰空，車上包括1男、9女的10名乘客輕傷。

救護車上山至少需要15分鐘，竹崎、大林消防分隊支援更需半小時左右，所幸路過民眾在救護車趕到前，就開車載送傷者下山就醫，其餘改由其他遊覽車載運下山。其中有兩人傷口須縫合，其他為擦傷或鈍傷、挫傷，經醫護人員檢查無大礙後，昨午2時許離院返家。

太平公路是通往知名景點太平雲梯的主要道路，太平村三元宮也在附近，因道路部分彎度和寬度不足，限制甲類客車（大型遊覽車）通行，團客上山只能搭中型巴士，因太平村三元宮進香客多，進香團的大型巴士到太平三元宮進香前，先向廟方接洽，再由廟方向嘉縣府建設處專案申請上山。

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