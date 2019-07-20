抗議遊覽車強制裝GPS監控行蹤 工會號召8/6包圍交通部

2019-07-20 20:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局為有效控管遊覽車駕駛工時避免過勞，及避免遊覽車行駛禁行路段，前年要求所有遊覽車必須加裝裝置全球衛星定位系統（GPS），但也引起許多遊覽車駕駛不滿「行程遭監控」。新北市遊覽車駕駛員職業工會發起「礙在交通部相遇活動」，工會理事長李式嘉說，號召車主及百輛遊覽車8月6日赴交通部抗議，要求停止利用GPS，以監控安全為名行擾民之實。

對此，交通部官員表示，已有接獲相關陳抗情資，不過，GPS具控管工時避免過勞、避免車輛行駛禁行路段等多項正面功能，因此，抗議訴求並不合理。

民國105年國道發生遊覽車火燒車事故、106年蝶戀花旅行社武陵賞櫻團翻車事故，導致61名乘客罹難，交通部為掌握各遊覽車資訊，要求全國約919家遊覽車業者，共1萬6000輛遊覽車，需於106年9月1日裝置GPS，同年底將車輛動態資訊介接至交通部公路總局管理系統；若未裝設GPS及連接至管理系統卻在路上行駛，可依公路法第77條開罰9000元至9萬元罰鍰。

管理系統去年2月初步上線後，只要遊覽車有超速行為、行駛到禁行路段、司機超時工作、車輛逾期未定檢等，系統都會主動跳出異常警示。遊覽車有違規情況會先通知業者，一定時間未改善就通知監理所站，還未改善就會通知公總，且系統會自動發送簡訊給相關監理人員，24小時都能有效監控遊覽車安全。舉例來說，遊覽車超速逾10公里就會先通知業者，連續5分鐘都超速就會通知監理所站、10分鐘會通知公總。另外，系統上線後8個月，遊覽車時間異常（駕駛超時工作）情況減少76％、車輛行駛禁行路段減少76％，總異常預警情況減少93％。

李式嘉說，政府利用GPS蒐集資料前，並未詢問當事人是否願意授權，交通部強制遊覽車裝GPS、遊覽車公司未經過個人同意簽章，讓監理單位追蹤他人車輛的行為，對個人行動自由有重大限制；且車是誰開的、從哪裡來、要去哪裡等非公開活動，應屬於隱私範圍，認為強制裝GPS監控已經符合刑法「利用設備窺視他人活動」的要素，是違法、違憲的制度。

因此，新北遊覽車駕駛職業工會特別號召全台遊覽車車主，8月6日開遊覽車包圍交通部，爭取自身隱私權力，當天也將拆下GPS丟還交通部。

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