打破刻板印象！八里愛心教養院3男教保員傳愛慢飛天使

2019-08-06 14:28

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市立八里愛心教養院金介中、何家瑋和江財和為院內唯三的男性教保員，分別派駐在三峽及三重日托中心服務，其中，金介中擅於音樂舞蹈，常為身障小朋友編舞帶律動；何家瑋則是藉由魁梧的外表安撫躁動的孩子；江財和曾當過老人機構的居服員，在轉換跑道後找到人生的價值。

今年32歲的金介中是花蓮太魯閣族人，5年前考上保育員，因在新竹服替代役時接觸過身障孩子，發覺他們的世界非常單純，因此選擇在教養院服務。他表示，從小對於音樂歌舞耳濡目染，常以音樂律動帶活動，日前三峽、三重日托中心舉行聯合畢、結業典禮，便以動物派對為主旋律，讓孩子以奧福音樂表演「拉德斯基進行曲」。

今年38歲的何家瑋在三峽日托已服務3年，他認為，雖女性教保員對於身障孩子的照顧更細膩，但過動的孩子有時會拉扯，或是需要移動腦麻、多重障礙的孩子，男性教保員便能更輕易升任。

今年39歲的江財和為建築系畢業，曾在社會局服務，也在老人機構擔任過居服員，現和太太都在三重日托中心服務。育有一子的他表示，剛好藉著自己孩子的成長過程觀察兒童的階段發育，但不會去比較，因為每個孩子都有自己的潛能和特質，在照顧這些弱勢的孩子中，也找到人生的價值。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，根據世界衛生組織指出，發展遲緩兒童的發生率為6至8%，教養院附設三峽、三重日間托育中心，專門收托2至6歲的身心障礙與發展遲緩幼兒，3位男性教保員提供個別化的教學服務，並結合各領域治療師和多元課程學習，提升弱勢孩子的生活自理能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法