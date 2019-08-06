台東150名學童體驗棒球樂 台電國手當教練

2019-08-06 11:26

［記者王秀亭／台東報導］由台東6所國小選手組成的小馬少棒代表隊，正在美國爭奪小馬聯盟世界少棒錦標賽，台灣電力公司則派出棒球隊國手，到台東舉辦「棒球Fun電營」，吸引150名國小學童參加，小朋友們對投球、守備、打擊、跑壘等棒球技術學習躍躍欲試。

台電工會勞工董事、台東棒球Fun電營主席廖展平表示，台電是國營事業，應在培植運動公益擔起領頭羊角色，培養6支球隊外，更利用暑假期間，讓球員們身兼教練，到各地舉辦球類夏令營，培養各類運動種子。

台電去年首度到台東舉辦足球Fun電營，家長學生反應熱烈，今年繼續前進台東，考量台東棒球運動興盛，這次改由棒球隊國手、教練們前來，帶著在地學生動起來。

今天上午在台東縣立第一棒球場舉行開幕式，在廖展平等人開球儀式後，學員們立刻分組暖身，認真學習棒球各項知識，國小3年級學童葉沛凌說，去年參加過台電足球營，學校老師說台電還要辦運動營隊，就好期待，希望5天時間學會棒球知識，以後就可以跟哥哥們一起討論棒球。

台東縣副縣長張志明表示，棒球是台東縣球，從綺麗棒球隊、台東大學到各級學校都有棒球隊、社團，目前台東學童組成的國家代表隊正在美國打冠軍賽，台電選在台東辦理棒球營別有意義，更盼旗下6個球隊每年都能到台東辦營隊活動。

台電棒球隊總教練李盈南指出，台東棒球好手輩出，台電本著取之社會、回饋社會，到台東培養棒球種子，盼台灣棒球可以發展得更好，5天營隊培養學童對棒球的興趣、球場禮儀及棒球的團結精神外，在守備、丟接球、打擊、跑壘等技術上，會採漸進式學習。

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