颱風利奇馬來勢洶洶 水利署嚴陣以待

2019-08-06 10:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕颱風利奇馬不排除直撲台灣而來，北部及東北部首當其衝，水利署長賴建信已對此召開防汛視訊會議，與所屬單位及地方政府溝通聯繫，協調包括原水濁度、溝渠清淤、抽水機滯洪池預備、水庫容量調整等作業執行，面對颱風威脅及早準備。

針對颱風來襲，賴建信指示各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，即時掌握颱風動態、降雨量，做好各項因應作業。同時並聯繫台北市自來水事業處審慎監控原水濁度，妥適調度避免供水中斷。而防汛部分也加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助。

賴建信補充，包括各縣市政府針對溝渠清淤持續作業，提前放空滯洪池，以預留滯洪空間；各河川局防水擋板、抽水機、志工提前啟動及部署，並爭取颱風來臨前的關鍵時間，加速辦理預防性搶險及疏濬（特別是三峽河、烏來地區），同時責成各水資源局預劃水庫操作及排砂。

水利署表示，已請第十河川局及台北水源特定區管理局協調新北市政府、翡翠水庫管理局完成新店、烏來、石碇、坪林、雙溪等地區水利設施巡檢，並辦理溝渠淤泥清疏作業，確保排水系統暢通，減少淹水風險；北區水資源局已規劃加大發電放水量、啓動排砂隧道，預留蓄洪空間。

此外，水利署指出，包括石門備用發電機組11台、榮華義興7台，備用油料均可達3天以上；第十河川局針對大武崙工業區調整池與小型抽排工程已完成抽水機組安裝，並於本月4日完成排防管埋設，待蓄水測試抽水功能，亦即可應急抽排。

為長浪可能對東部海堤造成影響，水利署說，第九河川局經過盤點於所轄海堤區域已備妥混凝土塊7000塊，並請海岸搶險開口合約廠商完成整備待命；第一河川局179扇水閘門及宜蘭縣政府60處水閘門，檢查測試目前功能均正常；第二河川局針對中港溪米粉街及恭敬橋河段，已完成建置自動廣播系統，搭配一、二級警戒水位，可即時發布警戒通報，並由苗栗市政府對地區進行疏散準備或撤離等工作。

水利署並表示，移動式抽水機較前次颱風準備增加156部，達1336部，將視水情隨時預佈支援調派。另因氣象情資顯示將在北部山區降下豪雨，北水局將視近日實際進水量適時放大調節性出水量，提早調節水庫容量，增加蓄洪空間，發揮調洪、抗洪的最大功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法