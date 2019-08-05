「親愛的，我站起來了！」 紙上創意蛻變成實體屢獲獎

2019-08-05 20:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「親愛的，我站起來了！」義守大學學生李大安為了課堂作業需要，以改善輪椅功能為專題，不僅獲得校內金牌獎，進而跨科系打造行李箱拉桿式的新款輪椅，在全國性「台灣創新技術博覽會」拿下銅牌，今年畢業前夕取得新型專利認證，希望有機會造福需要的人。

就讀物理治療學系的李大安，發現坐輪椅的人，雖有旁人在背後推車，但手上卻得抱著一具行走輔助器，看起來極不舒適也不方便，站起來時也容易跌倒，修習「科技輔具」課程時，發想如何改善輪椅裝置，因而邀集同學謝尹慈、黃群棣合作。

他們將作品「親愛的，我站起來了！」拿去參加義大2017年「創新專題競賽-義想天開組」，獲得金牌獎，並受薦舉參加教育部「大專校院創業實戰模擬學習平台」競賽，獲優選補助。

發明奇幻之旅並沒有就此結束，在義大「產學智財營運總中心」協助下，他們挑戰教育部與科技部合辦的「台灣創新技術博覽會」，為此與學校機械與自動化工程學系跨領域合作，將創意蛻變為實體，拿下銅牌獎且獲選於創新發明館展出。

發明構想為將扶手和輪椅合併成一體，發展出概念近似行李箱拉桿式的新款輪椅，利用可拆卸式輔具設計，不僅免除拿著支撐器具的負擔，還有助於使用者重心轉移，方便撐起站立。

回首來時路，李大安覺得「很神奇！」當初是課堂作業需要，原本只是發想嘗試，沒想到會走上發明旅程，更深信「科技始終來自於人性，發明源自於人類需求」。

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