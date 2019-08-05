紙風車取消台中演出 林德宇要盧秀燕道歉

2019-08-05 19:05

〔記者陳建志／台中報導〕針對紙風車劇團今天在臉書宣布因「台中市政府不歡迎」取消本週六、日在西屯及豐原所舉辦「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，未來紙風車的公益演出將全數跳過台中，台中市議員林德宇得知痛批，盧市府將政治黑手伸入兒童藝文活動，污衊紙風車劇團對兒童藝文活動的用心，更阻礙台中市親子接觸藝文演出的機會。

林德宇要求，盧秀燕市長應該為市府如此粗暴的手段，向所有喜愛兒童藝文活動的小朋友道歉。

林德宇說，自己7月底才在霧峰辦完親子劇團活動，得知此消息真的非常詫異，批評台中市政府真的是太荒謬了。強調全台各縣市有多少的鄉鎮市區、多少學校期待並爭取紙風車劇團來到社區、校園巡演，市府無能不幫忙爭取沒關係，如今卻反過來阻擋，甚至還硬生生地將紙風車劇團抹上政治色彩。

林德宇指出，經查紙風車劇團所公布8月10日及11日兩場活動訊息公告，完全無任何政治人物或公職服務處掛名主、協辦，主辦單位就是紙風車文教基金會，市府竟然扯到這是政治人物色彩，根本是亂扯一通，為反對而反對，這不僅踐踏藝文團體自發性公益演出的用心，更存心要與紙風車為敵。

林德宇說，看到紙風車的臉書聲明內心非常沉痛，更為全台中的親子小朋友抱不平，因為孩童的歡笑聲竟抵不過市府高層的政治算計。

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