後龍車站時鐘疑壞半年未修 日本友人傻眼台灣人喊丟臉

2019-08-05 18:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有民眾向本報投訴，痛批台灣鐵路苗栗後龍火車站的站前電子鐘故障許久，但卻遲不見台鐵修復，質疑內部組織怠惰散漫，且該時鐘太小，長輩根本看不清楚，盼台鐵不要因小車站而有差別待遇。台鐵後龍站副站長梁宗銘表示，因近期常有雷雨，所以關閉電子鐘避免遭雷擊損壞，經反映後已開啟，未來也會爭取更換為大型時鐘。

投訴人指出，後龍車站被台鐵列為三等站而非無人車站，且有高架化軌道，按理在管理上應有一定品質，然而就在車站字體下方的電子鐘壞了半年卻遲未修復，痛批站務人員每天上班竟皆未察覺、或視若無睹，質疑台鐵組織文化「如此墮落」。

投訴人說，日前日本友人來訪，見到後龍車站時鐘壞掉感到很訝異，稱在日本很難想像每天運作的車站時鐘損壞竟無人聞問，令身為台灣人的他十分汗顏，尤其該時鐘面積窄小，上頭顯示的數字根本不利民眾判讀，呼籲台鐵能重視後龍人權益，盡速比照苗栗車站的時鐘進行改善，勿因大站、小站而有「差別待遇」。

梁宗銘則解釋，該電子鐘並未損壞，是因近期常有午後大雷雨，唯恐雷擊損毀電子設備才將時鐘暫時關閉，經反映後已重新開啟，近期也會爭取設置大型電子鐘，但考量放於室外，長期遭烈陽曝曬、暴雨襲擊，恐常發生損壞問題，因此擬先增設雨遮，確保電子設備可長期使用。

至於有民眾反映，廁所常飄惡臭，梁宗銘說，皆有專門清潔人員定時維護，衛生環境皆無虞，後續將請清潔員噴灑香氛劑，降低臭味，提供更舒適的服務品質給每位乘客。

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