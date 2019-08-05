竹市議員抨國際展演中心無新竹元素 淪特定團隊城市作品展

2019-08-05 17:19

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天召開臨時會，針對文化局規劃的國際展演中心，要求文化局進行專案報告，多數議員抨擊國際展演中心的外觀設計元素沒有具新竹特色的文化感，且淪為田中央建築師事務所在竹市的3期作品，經費從13億元、可容納3000到5000人的展演中心降到只容納800席到1000席的戲劇展演中心，與市民期待落差極大，籲文化局應再詳盡規劃。

新竹市文化局長黃竫蕙專案報告時指出，位在兒童探索館和新竹文創館旁的國際展演中心預定地，已獲文化部1.7億元經費，加上市府自籌7000萬元，將蓋建可容納800席到1000席的戲劇型展演中心，目前已獲文化部相關經費，而交通處也會向交通部爭取地下停車場的蓋建經費，正等待交通部核定。

黃竫蕙表示，現有的新竹市立演藝廳以音樂會性質為主，而風Liveehouse則以流行音樂為主，竹市目前欠缺影劇或舞台表演的戲劇展演中心，而國際展演中心即以此為規畫，市府委託田中央建築事務所團隊規畫設計，目前已進行到規劃設計階段，未來會採自營方式，提供舞台劇和戲劇類團體表演的空間。

未來國際展演中心也會與兒童探索館和新竹文創館以平台做連結，打造戶外可容納近3000人的空間，提供大型舞台劇表演的可能性，未來也會繼續爭取經費，充實專業設備，提供大型及國際級舞台、戲劇表演團體新選擇，提供桃竹苗地區民眾新的戲劇類觀賞展演空間。

不過，多數議員抨擊，國際展演中心原規劃可容納3000到5000人的中型國際展演中心，如今不僅規模縮水，還同樣由田中央設計，竹市已淪為田中央的作品展示城市？且國際展演中心的外觀設計沒有與新竹文化相關的特色元素，根本看不出與新竹有任何文化連結。

此外，展演中心未來的營運模式為何，是自營還是委外？且僅有2.4億元的建築結構，未來是否繼續增加經費？是否可供大型或國際型藝文團隊表演，議員們更擔心展演中心恐又淪為另一個藝文蚊子館。

而因展演中心的量體改變，多數議員也要求文化局應重新再召開市民說明會，讓民眾了解規劃設計內容的改變等，以符合市民期待與需求。

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