北市抽驗涼麵 30年老店大腸桿菌群超標

2019-08-05 12:49

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局今天公布5月中旬針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵食品抽驗的結果，共計抽驗50件，其中2件經初、複抽結果仍不符衛生標準，不合格率4%，一間位於中正區博愛路、一間位於大安區通化街。

衛生局這次共計抽驗50件涼麵，檢驗衛生標準（大腸桿菌群、大腸桿菌），初抽結果有17件不符合規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有2件檢出大腸桿菌群不符規定。位於中正區博愛路的「永安村涼麵」、位於大安區通化街的30年老店「小邵專業涼麵」皆驗出大腸桿菌群超標，衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新台幣3萬元罰鍰。

對於大腸桿菌群超標，永安村涼麵表示可能當時中午來客數多，取出太多涼麵製作，才造成超標，已改採小量包裝，且快速製作完立刻冷藏。小邵專業涼麵則說，超標可能是電風扇不乾淨、產品處於常溫太久造成，整體環境已清理，未來也會做好冷藏。

衛生局說，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。食品藥物管理科科長王明理指出，當衛生指標菌超標，就表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

衛生局建議業者應將生、熟食所使用之刀具、砧板應分開使用，避免交叉污染。麵條、生菜配料及醬料也應分開加蓋冷藏貯放，同時妥善控制販售量，並分段取用。衛生局也提醒民眾，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若無法立即食用應妥適存放於冷藏7℃以下。

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