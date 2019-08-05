送給爸爸的健康禮物 台中榮總免費攝護腺篩檢

2019-08-05 12:47

〔記者張菁雅／台中報導〕攝護腺癌已佔男性癌症發生率第4位，為守護爸爸的健康，台中榮總選在父親節送給爸爸1份禮物，從今日起9日至舉辦為期1週的免費攝護腺癌篩檢活動，共1000個名額。院方建議45歲以上有家族病史，或50歲以上無家族病史的男性前往抽血檢驗攝護腺特異抗原（PSA），早期發現早期治療。

台中榮總院長許惠恒表示，隨著人口老化，攝護腺癌已佔男性癌症發生率第4位，攝護腺癌早期並無症狀，因此易被忽略，而現在抽血就能檢驗PSA指數，去年台中榮總父親節的攝護腺篩檢活動，參與人數達956人，初步報告高達113人異常，7位確診得攝護腺癌，皆已完成治療。

台中榮總泌尿外科主任裘坤元指出，由於一般民眾沒有定期篩檢習慣，30％攝護腺癌病人發現時已經是第4期，攝護腺癌不再只侷限年紀大的中老年男性，基因遺傳仍為主因，有家族史者發病機率是一般人的8到12倍，因此建議45歲以上有攝護腺癌家族病史之男性，須開始定期檢驗PSA，無家族史者可從50歲開始，不能輕忽。且早期發現接受正規治療，不但可以控制疾病，還能及早恢復正常生活並增加存活率。

病友盧先生今年70歲，先前排尿不順、頻尿、夜尿等情形持續約10年，直到去年到台中榮總篩檢，發現PSA達5.63，切片檢查確認為攝護腺癌第2期，今年3月手術後，指數已降為0.003。

病友孔先生一向注意身體健康，去年篩檢缺發現PSA高達17.72，後續接受診斷為第2期，經過根除手術、放射線治療，目前追蹤一切良好。他表示，「健康沒有僥倖」，身體只要有一點異狀就該檢查，早期診斷早期治療。

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