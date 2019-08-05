西北颱？「利奇馬」路徑大幅西修 對台灣威脅大增

2019-08-05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」對台灣威脅大增！隨著最新電腦模擬數據出爐，各國氣象單位紛紛大幅西修颱風路徑，颱風中心往台灣接近，甚至出現西北颱的可能性，強度方面也上看中度颱風等級，由於未來路徑仍有相當程度的調整空間，民眾需密切注意颱風未來動態。

根據中央氣象局的最新氣象資料顯示，輕度颱風「利奇馬」中心氣壓992百帕，今（5日）上午的中心位置在北緯18.5度、東經130.4度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1065公里之海面上，七級風暴風半徑100公里，以每小時3公里的速度向西北飄移。

氣象局最新預報西修利奇馬颱風的路徑，預測颱風未來將以西北方向前進，通過北部近海，預計週五、六（9、10日）最接近台灣，屆時颱風強度將達中度颱風等級，暴風圈有機會壟罩北台灣，不過氣象局強調未來路徑仍有相當程度的調整空間，週三（7日）過後的天氣變化仍充滿不確定性。

[]3

日本氣象廳更認為利奇馬中心會更接近北台灣，有出現西北颱的可能性，甚至有氣象單位認為颱風中心會直接登陸台灣陸地。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若照現在情況預測，週四晚間至週六將是利奇馬離台灣最近時刻，颱風周圍環境不差，發展時間足夠，起碼是中颱強度，由於利奇馬屬於風場大、範圍廣的類型，北部、東部「必定很有感」，如果路徑更偏南，風雨會更往中部以南擴散。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法