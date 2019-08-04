乾熱！ 週一北部上看36度 颱風「利奇馬」朝琉球移動

2019-08-04 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地明（5）日天氣大致呈現多雲到晴，北部高溫上看36度，而今下午2時生成的第9號颱風利奇馬，預測路徑會先往北，再轉西北，朝琉球群島移動，該颱風未來路徑仍有變化空間，也請民眾多加留意最新氣象預報。

中央氣象局預報，明日全台各地天氣大致呈現多雲到晴，午後中南部地區，尤其南投、雲林以南及北部山區，需提防局部短暫雷陣雨，也可能出現短時強降雨，東半部及恆春半島則不定時會出現局部短暫陣雨。

颱風方面，今年第8號颱風范斯高，未來將朝日本九州及韓國方向前進，欲前往日韓的民眾，務必多加留意。下午生成的第9號颱風利奇馬，晚上8時距離鵝鑾鼻東南東方約1240公里，預測路徑會先往北再轉西北，朝琉球群島移動，未來路徑仍有變化空間。

溫度方面，由於偏東風過山沉降，明日北部高溫有機會來到36度以上，其他地區則約32至34度，提醒民眾，外出活動時，須多補充水分並做好防曬準備。紫外線方面，明日除了澎湖縣為「危險級」，全台地區皆為「過量級」。

天氣風險公司表示，明日降雨範圍雖較侷限近山區，但在下游地區活動時，仍須留意上游的天氣狀況。台灣全區除了迎風面的東半部依然較為悶熱，其他地區，偏向乾熱，尤其在背風側的桃園、大台北地區感受更是炎熱。

氣象局也提醒，南部、東半部，包含綠島、蘭嶼、還有恆春半島沿海地區，以及澎湖、金門，明日有長浪發生的機率，海邊活動務必多加留意。

空氣品質方面，明日環境風場仍為偏東風，竹苗至雲嘉南由於風速較弱，以致擴散條件稍差，較易累積污染物，加上午後光化作用影響下，臭氧濃度也易上升，因此竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級。高屏地區由於午後降雨機率較高，有助洗除空氣污染物，空氣品質較佳，北部、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖皆為「良好」等級。

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