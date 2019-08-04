驚！郭新政臉書轟爆黃昭順 「黃昭順」竟現身留言？

2019-08-04 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕郭新政日前（2日）在臉書發文，用詞犀利，轟爆黃昭順，網友卻在留言處驚見「黃昭順」居然回應了！然而仔細一看，只是一名恰好與「黃昭順」同名同姓的潮男。

根據該則貼文，這名潮男網友表示，「每次看到這個名子（字）都覺得我作惡多端好丟臉...」網友也在該留言串安慰，「安安別在（再）作惡了...要是你在（再）長那麼帥會讓人繼續誤會...」、「剛剛才想講一下，黃昭順這無腦咖⋯⋯瞬間講不下去！噗！」

潮男「黃昭順」的該則留言，截至今晚7時，已獲得將近5百讚數。

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