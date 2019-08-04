高齡社會來臨！全台首座老人醫院4年後在這裡啟用

2019-08-04 12:53

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學醫學院院長與附設醫院兩位卸任院長均任滿，近日交接，成大臨床醫學研究所長沈延盛、成醫副院長沈孟儒分別接掌醫學院與醫院院長。中研院院士張文昌指，兩院新任「雙沈」院長能發揮1加1大於2的效能，合作沒有問題。沈孟儒表示，台灣邁入高齡化社會，成醫規劃全台第1座老人醫院預計4年後啟用，朝無牆化遠距醫療發展。

成大校長蘇慧貞指出，成大醫學院與附設醫院在卸任院長張俊彥、楊俊佑兩人發展下有長足進步，醫學院爭取增設藥學系、牙醫系，從5學系增加到7學系，此外，第2教學研究大樓已動土興建，可望為台灣培育更多醫學人才；成醫也是最不血汗的醫院，不論是登革熱、台南大震災與印尼、非洲，都有成醫醫護團隊用心照護、耕耘的身影。

楊俊佑說，成大醫院發展30年、如今佔床率高達96．4％，成為雲嘉南民眾最信賴的醫院，感謝第一線醫護同仁辛苦，希望與合作醫院分擔繁重醫療工作。中研院院士張文昌與資深醫界大老韓良誠錄影對成大兩院道出期許。

沈孟儒表示，台灣已邁入高齡化社會，醫療工作趨於複雜、患者要求高品質，成醫規劃在東豐路、林森路口敬業校區籌設全台首座老人醫院，預計4年後啟用，希望推動智慧醫療，要讓醫師看診時常盯視電腦螢幕的眼神，多轉向患者溫暖關懷，安病人的心、解病人的疾，用遠距視訊等科技實現無牆化醫療目標，勿忘初衷，使卓越創新的成醫繼續守護雲嘉南民眾健康。

沈院長認為，31年前，成醫在台灣南北醫療資源失衡下成立，成為國內醫療的領頭羊、培育人才搖籃，未來10年，成醫要從而立之年邁向不惑，對外深耕醫療體系，與合作醫院充分配合、共同耕耘醫療良田；2是發展包括精準、細胞、智慧等特色醫療。

沈孟儒同時介紹成醫4位副院長李經維、楊延光、柯文謙、林志勝與醫務秘書兼發言人楊宜青。

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