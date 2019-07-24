家裡有長輩需要日照嗎 「大肚青春會館」正式開幕

2019-07-24 09:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「大肚青春會館」正式開幕，強調要全方位照顧大肚區老弱婦孺。

以照顧大肚區的老弱婦孺為主的「大肚青春會館」22日舉行開幕茶會，理事長黃共仁、衛生局副局長張瑞麟、大肚區長白峨嵋、市議員吳瓊華、陳廷秀、江肇國、施志昌都到場祝福。

「大肚青春會館」設有長青快樂學堂、日照中心、失智症據點、交通服務、共食及家庭諮詢等服務，雖然以長輩的照顧為主，但只要是婦幼等家庭問題，「大肚青春會館」都會提供協助。

理事長黃共仁表示，台中市的老人人口約30多萬，老年人口比例持續成長，失能失智人口勢必也將快速增長，偏鄉的長照服務更需要有人來提供服務。

黃共仁表示，「大肚青春會館」是從社區發展出來的日照單位，並且要從老人、婦女、青少年到幼兒，從健康到失能，盡力為大肚全區民眾提供全方位照顧協助。

好伴照顧協會去年在大肚紙廠路成立青春會館，共330坪，由於建築物過去是幼兒園，環境相當寬廣，去年成立時以長青快樂學堂為主要的照顧服務，不同的是，其他長青快樂學堂以服務健康的長輩為主，會館與大肚其他社區關懷據點合作，以服務亞健康的老人為主要服務對象。

此外，成立的日照中心，以服務較嚴重的失智、失能長者為主，延緩長者老化速度，增強生活自理能力。

今年起亦提供社區長者就醫的交通接送服務，只要社區有需求的長者都可以提出需求，可致電會館預訂車趟。

此外，因失智症長者在近幾年急速增加，為延緩長者生理與智能退化，亦成立「失智症據點」，家屬在未確定長輩是否是失智，但已有相關行為出現時，即可送到青春會館接受半天的免費服務。

大肚青春會館日照中心23日正式開幕，目前已服務5個長輩，預計可服務60位長輩，以大肚的長者就近優先照顧，並擴及其他地區長者。

同時，因其社區廚房提供有需要的長者待用餐，市議員吳瓊華捐出2千份、搭理舖慈善基金會捐600份及慈心基金會捐200份待用餐共襄盛舉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法