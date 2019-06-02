糗！當「安妮」變阿嬤 他練CPR找不到乳頭中間點...

2019-06-02 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕物理治療師「熊熊」分享，有位新進治療師請一名阿嬤「代安妮之職」，讓他複習CPR流程，但心外按壓位置卻錯放上腹部。他手足無措表示，以前學標準程序，就是按壓在「2乳頭連線的中間點」，阿嬤乳頭連線就是「這麼低」。熊熊打趣寫道，廠商設計的「安妮的乳房」可能太堅挺了，應該設計「下垂的乳房」來考考大家。

學過心肺復甦術（CPR）的民眾，對練習人偶「安妮」應該不陌生。物理治療師「熊熊」發文分享「安妮趣聞」，說醫院會定期辦CPR教育訓練，醫療人員都要參加，避免有人忘記。課不難，但新進治療師很緊張，於是熊熊建議他「模擬一下」，當作復習急救流程。

新進治療師當時正在治療一名和靄可親的阿嬤，他得到阿嬤同意後，在不會「真的壓下去」的情況下，認真地模擬CPR流程。熊熊讚許他做得很好，唯有按壓位置「太低」，錯放在上腹部位置，該名治療師也覺得「不太對」，但他記得標準程序就是「按壓在2個乳頭連線的中間點」，「阿嬤乳頭連線…就是…就是這麼低啊。」

熊熊在文章中寫道，「阿嬤的乳房下垂，當然不能再用乳頭連線去判斷胸骨位置嘛！你有沒有想過阿嬤的心情啊！」開玩笑地說，廠商應該設計一組「安妮下垂的乳房」考考大家。

這個故事笑倒一堆PTT鄉民，「安妮：我太堅挺也有錯嗎」、「好壞」、「阿嬤聽到覺得難過」、「誰都不可以嘲笑阿嬤」、「阿嬤在妳後面，她現在很火大」、「阿罵躺著也中槍」、「需要有孩童期到老年期的安妮，病人百百種啊」。

「2個乳頭連線的中間點」是尋找按壓位置的好方法，但若遇上述「不適用」情形，可改從「肋骨沿著肋弓下緣上移觸摸到劍突，再往上加兩橫指寬度為按壓位置」，也就是說，第一步先沿胸口中央往下找骨頭末端的「劍突」，並以「劍突」往上兩橫指寬處，放上手掌，進行按壓。

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