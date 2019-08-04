東引軍事越野障礙賽 混血美女拿冠軍

東引軍事越野障礙賽16公里精英組賽事今天早上登場，雷家３姊妹中的雷里莎（右）與雷艾美（中）參賽，雷里莎拿下第一名，雷艾美第三名；大家都希望小妹雷達達（左）下次也參賽，明年三姊妹包辦前三名。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／連江報導〕首度舉辦的2019東引軍事越野障礙賽，今日上午7時16公里精英競賽組登場，總共350人參賽。顏值超高的法、日混血美女三姊妹，拿下女子組第一、第三名，二妹雷理莎以1小時20分38秒封后抱走7萬元獎金，大姊雷艾美以1小時43分09秒居第三名獎金5萬元；男子組冠軍是周青獎金7萬元，以大會最快的1小時07分06秒跑完全程。
16公里競賽組第一名為周青，第二名為李智群1小時9分53秒，第三名為黃世昌1小時11分22秒；女子組第一名為雷理莎，第二名為曾夙靖1小時30分15秒，第三名為雷艾美。
馬祖人第一名為林澤一1小時22分36秒，第二名為陳志宥1小時28分59秒，第三名為曹鼎1小時43分17秒；馬祖人女子組第一名為陳宥蓁2小時1分45秒、第二名為張媁雯2小時9分21秒，第三名為張媁涵2小時12分41秒。
今天的16公里精英競賽組，路跑的路線為，忠誠門→中柱港→中正路→東引遊客中心→東引酒廠→中柱坑道（軍方特別開放管制區）→安東坑道前→東引發電廠 →燈塔路→燈塔前折返（取信物點）→北澳路→東湧公園→南澳路→感恩亭→三山據點（取信物點）→西引五百障礙→忠誠門（終點），總爬升高度274公尺。
今天的比賽有來自全台及馬祖當地的350人角逐，加上昨天的4公里及8點5公里共550人報名參賽，再加上選手親友團，2天共有一千餘人共襄盛舉，也間接帶動東引當地的觀光產業，許多商家忙到不亦樂乎，餐廳、麵店、早餐店到處客滿，整個賽事讓在地人歡樂、跑者也領略東引山海美景。
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東引軍事越野障礙賽16公里精英組賽事今天早上登場，東引當地人的林澤一（右）以1小時22分36秒拿下馬祖人第一名，他的成績在全部成績排名中第六，媽媽與姊姊及小孩到場分享喜悅。（記者俞肇福攝）
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首度舉辦的2019東引軍事越野障礙賽，今日上午7時16公里精英競賽組登場，男子組第一名為周青，以大會最快的1小時07分06秒跑完全程。（記者俞肇福攝）
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首度舉辦的2019東引軍事越野障礙賽，今日上午7時16公里精英競賽組登場，在連江縣地方首長鳴汽笛聲中，展開比賽。（記者俞肇福攝）
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首度舉辦的2019東引軍事越野障礙賽，今日上午7時16公里精英競賽組登場，縣長劉增應（左四）、議長張永江（左二）在賽前與跑者開心合影。 （記者俞肇福攝）