東引軍事越野障礙賽 混血美女拿冠軍

2019-08-04 11:21

〔記者俞肇福／連江報導〕首度舉辦的2019東引軍事越野障礙賽，今日上午7時16公里精英競賽組登場，總共350人參賽。顏值超高的法、日混血美女三姊妹，拿下女子組第一、第三名，二妹雷理莎以1小時20分38秒封后抱走7萬元獎金，大姊雷艾美以1小時43分09秒居第三名獎金5萬元；男子組冠軍是周青獎金7萬元，以大會最快的1小時07分06秒跑完全程。

16公里競賽組第一名為周青，第二名為李智群1小時9分53秒，第三名為黃世昌1小時11分22秒；女子組第一名為雷理莎，第二名為曾夙靖1小時30分15秒，第三名為雷艾美。

馬祖人第一名為林澤一1小時22分36秒，第二名為陳志宥1小時28分59秒，第三名為曹鼎1小時43分17秒；馬祖人女子組第一名為陳宥蓁2小時1分45秒、第二名為張媁雯2小時9分21秒，第三名為張媁涵2小時12分41秒。

今天的16公里精英競賽組，路跑的路線為，忠誠門→中柱港→中正路→東引遊客中心→東引酒廠→中柱坑道（軍方特別開放管制區）→安東坑道前→東引發電廠 →燈塔路→燈塔前折返（取信物點）→北澳路→東湧公園→南澳路→感恩亭→三山據點（取信物點）→西引五百障礙→忠誠門（終點），總爬升高度274公尺。

今天的比賽有來自全台及馬祖當地的350人角逐，加上昨天的4公里及8點5公里共550人報名參賽，再加上選手親友團，2天共有一千餘人共襄盛舉，也間接帶動東引當地的觀光產業，許多商家忙到不亦樂乎，餐廳、麵店、早餐店到處客滿，整個賽事讓在地人歡樂、跑者也領略東引山海美景。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法